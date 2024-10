Malore in tangenziale, l'auto finisce contro il guardrail: è grave (Di sabato 26 ottobre 2024) Colpito da un improvviso Malore, ha perso i sensi mentre al volante della sua auto percorreva la tangenziale della Valsabbia. La moglie che era al suo fianco, sul sedile del passeggero, avrebbe tirato il freno a mano per fermare la corsa: dopo il testacoda, l'utilitaria (una Panda) è finita Bresciatoday.it - Malore in tangenziale, l'auto finisce contro il guardrail: è grave Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Colpito da un improvviso, ha perso i sensi mentre al volante della suapercorreva ladella Valsabbia. La moglie che era al suo fianco, sul sedile del passeggero, avrebbe tirato il freno a mano per fermare la corsa: dopo il testacoda, l'utilitaria (una Panda) è finita

