Lyle Menendez dipinge in carcere, si attende la possibile revisione della sentenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Quasi 30 anni dopo aver ucciso i loro genitori, Erik e Lyle Menendez hanno avviato un progetto di abbellimento nel carcere californiano dove stanno scontando le loro pene all'ergastolo. Il loro progetto è ispirato all'approccio norvegese all'incarcerazione, che sostiene che la riabilitazione in carceri più "umane", immerse nella natura, possa portare a un reinserimento di successo nella società , anche per coloro che hanno commesso crimini gravi. Il caso dei fratelli Menendez è tornato sotto i riflettori in questi giorni, quando il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha chiesto una revisione della sentenza. L'avvocato dei fratelli e il procuratore di Los Angeles hanno sostenuto che i due hanno scontato una pena sufficiente, citando prove di abusi fisici e sessuali subiti dal padre.

