Ilrestodelcarlino.it - L’intelligenza artificiale vede il Cesena ai playoff

(Di sabato 26 ottobre 2024) Va preso solo come una curiosità, al massimo come un augurio, considerate le gratificanti previsioni per i bianconeri. Comunque, al momento, una previsione relativa, molto relativa. Il sito PianetaserieB ha di recente pubblicato la classifica finale con tanto di verdetti del campionato cadetto secondo. Il(nella foto l’attaccante bianconero Cristian Shpendi) viene indicato al settimo posto, quindi disputerebbe i, un traguardo che per i romagnoli andrebbe ben al di là dell’obiettivo stagionale che è quello di una salvezza tranquilla. Alcune previsioni sono in linea già con quello che dice la classifica attuale, altre invece un po’ sorprendenti rispetto a quello che ha detto questa prima parte del torneo.