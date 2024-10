Ilrestodelcarlino.it - La storia della scuderia distrutta dall’alluvione: salvati sette cavalli, tre sono dispersi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Pianoro (Bologna), 26 ottobre 2024 – Ci ha messo poche ore lo Zena a portarsi via un lavoro durato anni. A spezzare con furia rami e tronchi, e scaraventarli sui box deio sulla. Ci ha messo poco l’alluvione a radere al suolo il ricovero per animali. Un incubo che si manifestava sotto gli occhi dello stalliere, che ha trascorso tutta la notte sul tetto di una baracca in attesa dei soccorsi. È successo all’azienda agricola La Piastra, in via Zena a Pianoro, dove l’alluvione di sabato 19 ottobre non ha risparmiato nulla, o quasi. Nell’azienda a conduzione familiare, dei dieciospitati, solosopravvissuti, treancora