Incidente l’auto si incastra tra due guard rail Servono i vigili del fuoco per liberarla

Stroncone (Terni), 26 ottobre 2024 – Paura in località Prati di Stroncone. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fra due guard rail. Il mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere delle due barriere. E' accaduto verso le 16 di sabato 26 ottobre. A intervenire, i vigili del fuoco di Terni che hanno provveduto a tagliare il guard rail per liberare la macchina rimasta intrappolata. Si tratta di una Suzuki. All'arrivo dei mezzi di soccorso, l'automobilista era già uscito autonomamente dal mezzo. Non ha riportato conseguenze fisiche. L'auto è finita nel sentiero francescano che costeggia la strada provinciale.

