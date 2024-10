Thesocialpost.it - Immane tragedia, bambina di 10 anni muore schiacciata da un cancello

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Fontanarosa, piccolo comune della provincia di Avellino, è stato teatro di una tragica fatalità. Unadi 10ha perso la vita dopo essere stata travolta daldella sua abitazione, situata in un’area di campagna al confine con Sant’Angelo all’Esca. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 ottobre, e le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Il dramma e i tentativi di soccorso Secondo le prime ricostruzioni, il pesanteavrebbe ceduto all’improvviso, travolgendo lae provocandole un grave schiacciamento che non le ha lasciato scampo. A nulla sono serviti i tempestivi tentativi di soccorso. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai genitori della piccola, e sul posto è intervenuto un elicottero del 118, che è atterrato in un campo vicino.