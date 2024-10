Il modello di centrosinistra di Schlein alle prese con le urne (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono due anni di governo Meloni, lo sappiamo, ma sono anche diciotto mesi di modello Schlein, a sinistra, e per provare a trarre un bilancio dell'esperienza della segretaria bisognerà aspettare ancora qualche mese e qualche elezione regionale. In questo fine settimana, lo sapete, si vota in Liguria. Il diciassette novembre si voterà in Umbria e in Emilia Romagna. E il numero di regioni che il centrosinistra riuscirà a portare a casa ci dirà molto su quello che è lo stato di salute dell'alternativa. Quello che si può provare a dire già oggi è che i tre test regionali saranno importanti per varie ragioni, a sinistra. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Ilfoglio.it - Il modello di centrosinistra di Schlein alle prese con le urne Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono due anni di governo Meloni, lo sappiamo, ma sono anche diciotto mesi di, a sinistra, e per provare a trarre un bilancio dell'esperienza della segretaria bisognerà aspettare ancora qualche mese e qualche elezione regionale. In questo fine settimana, lo sapete, si vota in Liguria. Il diciassette novembre si voterà in Umbria e in Emilia Romagna. E il numero di regioni che ilriuscirà a portare a casa ci dirà molto su quello che è lo stato di salute dell'alternativa. Quello che si può provare a dire già oggi è che i tre test regionali saranno importanti per varie ragioni, a sinistra. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa.

