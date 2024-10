Panorama.it - Il business dei quattro zampe in gabbia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quindici è un paese di poco meno di duemila abitanti in provincia di Avellino, nel cuore della Valle del Lauro. Cerchiamo il canile che, seppure gestito da un privato, gode di varie convenzioni con i Comuni della zona che qui mandano i cani randagi una volta accalappiati. Una volta arrivati, però, non troviamo traccia di nessuna struttura. Cominciamo a chiedere in giro. «Dovete salire sulla montagna» ci dice sogghignando un omaccione davanti al bar. E noi, armati di pazienza e coraggio, ci avventuriamo per le strade che salgono sempre di più, si inerpicano lungo lo dorsale del monte che affaccia sull’intera valle del Lauro. Eppure non c’è traccia di alcuna insegna: sembra non esistere. Chiediamo a ogni passante nel quale ci imbattiamo che, invece, conferma che, sì, un canile c’è.