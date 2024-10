Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in Griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 10.00 italiane) di oggi che per il GP di domani. Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare dopo le iniziali difficoltà delle prove libere di ieri. Pecco nel day-1 non avev iniziato bene, prendendo una strada sull’assetto sbagliata. Nel corso delle pre-qualifiche la situazione sembrava migliorata. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare. Una p. Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati e classifica qualifiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono andate in archivio ledel GP di, diciottesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata indisia per la Sprint Race (ore 10.00 italiane) di oggi che per il GP di domani. Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare dopo le iniziali difficoltà delle prove libere di ieri. Pecco nel day-1 non avev iniziato bene, prendendo una strada sull’assetto sbagliata. Nel corso delle pre-la situazione sembrava migliorata. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare. Una p.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : è il momento della Q2 - Bagnaia contro tutti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : bene Bagnaia in FP2. Di Giannantonio lotta per il Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Marquez si impone nella FP2 - bene Bagnaia. Ora le qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

MotoGP - gara sprint GP Thailandia oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - La MotoGP entra nel vivo del Gran Premio della Thailandia, con la gara sprint in programma per sabato 26 ottobre. Il motomondiale sta vivendo il diciottesimo appuntamento della stagione 2024, con il campionato che si avvicina al termine. ... (Sportface.it)