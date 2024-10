Oasport.it - Golf, Echavarria si conferma al comando del Zozo Championship. Insegue Justin Thomas

(Di sabato 26 ottobre 2024) Finale di terzo giro al cardiopalma per il colombiano Nicoche, con un eagle alla 18, si èto alla testa del leaderboard delin Giappone sui fairway del Narashino Country Club di Inzai. Lo statunitensenon è riuscito, nonostante l’ottimo ‘moving day’ (-5 di giornata), a raggiungere in vetta alla classifica (a -15 sul totale)e si è fermato a -13 con due lunghezze di distacco dal sudamericano. 3°, dopo 54 buche, Max Greyseman (-14 complessivo e ottimo -6 di giornata) e 4°, a 6 colpi di distanza, 3isti fermi a -11: il cinese di Taipei Kevin Yu e gli americani Rickie Fowler e Nate Lashley. Splendido giro per Kurt Kitayama. Il 63 consegnato al termine del sabato di gioco gli ha consentito di scalare la classifica dopo una partenza non troppo brillante nei primi due round (69-68 su un par 70).