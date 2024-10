Liberoquotidiano.it - Fumo, cardiologo Festinese: "Più tempo per l'anamnesi del paziente per capire il rischio"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "Nel monitoraggio dei fattori dicardiovascolare noi cardiologi usiamo ormai di prassi indici quali glicemia e colesterolo, in particolare quello 'cattivo' (Ldl), così come la microalbuminuria e l'acido urico. Tuttavia, non abbiamo indici oggettivi per un monitoraggio sul consumo di tabacco, che rimane uno dei principali fattori dicardiovascolare. Ad oggi ci basiamo solo su quanto riferisce il, ma in 2-3 minuti non riusciamo ad averne una storia esaustiva. Servirebbe dedicare piùall'così da intercettare il livello diper quanto riguarda il tabagismo".