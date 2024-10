Ilfattoquotidiano.it - “Fedez ha un’amante da cinque anni, una donna di cui è innamorato ma che non può avere. Chiara non sapeva nulla”: le rivelazioni di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “hada, unadi cui èma che non può”. Con questa bomba lanciata a Gurulandia,ha riacceso i riflettori sulla separazione traFerragni e, a quasi un anno dal “pandoro-gate“. Nell’ultima puntata del suo podcast pubblicata su YouTube, l’ex re dei paparazzi ha svelato presunti retroscena sulla vita privata del rapper, dipingendo un quadro di tradimenti e segreti. “Ha una relazione da, con una ragazza di cui è, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata”, ha raccontato. “Ha questafissa nel cervello da. Lui vorrebbe renderla la sua, ma lei ha un compagno”. Di chi si tratti non è dato saperlo, ma nei commenti si è subito scatenato il toto-nomi con le ipotesi più disparate, tirando in ballo anche Vittoria Ceretti.