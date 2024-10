Famiglie isolate a Casarza Ligure: frana blocca via del Castagneto e attivata la protezione civile (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una frana, causata dalle incessanti piogge che hanno colpito la zona, ha lasciato una decina di persone, appartenenti a quattro Famiglie, isolate in una frazione di Casarza Ligure, nella provincia di Genova. Questa emergenza ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e della protezione civile, che si sono mobilitate per garantire assistenza a chi è rimasto intrappolato a causa del cedimento della strada. La frana in via del Castagneto Stamani, nelle prime ore del giorno, il cedimento della collina sovrastante via del Castagneto ha provocato una significativa frana, portando con sé una grande quantità di terriccio e massi che hanno invaso completamente la carreggiata. Gaeta.it - Famiglie isolate a Casarza Ligure: frana blocca via del Castagneto e attivata la protezione civile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una, causata dalle incessanti piogge che hanno colpito la zona, ha lasciato una decina di persone, appartenenti a quattroin una frazione di, nella provincia di Genova. Questa emergenza ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e della, che si sono mobilitate per garantire assistenza a chi è rimasto intrappolato a causa del cedimento della strada. Lain via delStamani, nelle prime ore del giorno, il cedimento della collina sovrastante via delha provocato una significativa, portando con sé una grande quantità di terriccio e massi che hanno invaso completamente la carreggiata.

