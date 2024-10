Export in crescita per olio d’oliva e uva da tavola: la Puglia sul podio (Di sabato 26 ottobre 2024) Olio d'oliva e uva da tavola registrano un'importante crescita nel primo semestre del 2024, contribuendo a rafforzare la posizione della Puglia sui principali mercati internazionali. Le esportazioni di olio d'oliva italiano sono aumentate del 64,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno Brindisireport.it - Export in crescita per olio d’oliva e uva da tavola: la Puglia sul podio Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Olio d'oliva e uva daregistrano un'importantenel primo semestre del 2024, contribuendo a rafforzare la posizione dellasui principali mercati internazionali. Le esportazioni di olio d'oliva italiano sono aumentate del 64,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Export in crescita per olio d’oliva e uva da tavola: la Puglia sul podio - Le esportazioni di olio d'oliva italiano sono aumentate del 64,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e l'uva da tavola ha segnato un incremento del 45,1 per cento ... (brindisireport.it)

Fare propaganda anti Meloni vuol dire soffiare sugli spiriti partigiani: cambiamenti strutturali avviati solo da governi Renzi e Draghi - Caro Mario, parto dalle tue conclusioni, con le quali (ohibò!) concordo: due anni dopo siamo al punto di partenza. (ilriformista.it)

Al Cocoricò, il teatro come strumento di riscatto sociale - Il monologo ispirato al percorso di Tindaro Granata con le detenute di alta sicurezza di Messina Grazie alla magia del teatro e al genio del premio Ubu Tindaro Granata, per una notte il Cocoricò di Ri ... (altarimini.it)

“Il Mio Orizzonte”: si è conclusa a Varese la tre giorni di confronto su inclusione e disabilità - Più di 70 relatori e una rete di istituzioni per il convegno nazionale dedicato alla disabilità cognitivo-relazionale ... (varesenews.it)