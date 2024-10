Esercito israeliano conferma gli attacchi in Iran (Di sabato 26 ottobre 2024) L'Esercito israeliano ha confermato di aver effettuato "attacchi di precisione" su obiettivi militari in Iran "in risposta a mesi di continui attacchi" da parte della Repubblica islamica. "L'Esercito israeliano - si legge in un a nota dello stesso Esercito - sta attualmente effettuando attacchi mirati su obiettivi militari in Iran in risposta a mesi di continui attacchi da parte del regime Iraniano contro lo Stato di Israele". "Le nostre capacitĂ difensive e offensive sono pienamente mobilitate", si legge ancora. Il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione separata, ha invitato la popolazione a essere "vigile e attenta". Quotidiano.net - Esercito israeliano conferma gli attacchi in Iran Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) L'hato di aver effettuato "di precisione" su obiettivi militari in"in risposta a mesi di continui" da parte della Repubblica islamica. "L'- si legge in un a nota dello stesso- sta attualmente effettuandomirati su obiettivi militari inin risposta a mesi di continuida parte del regimeiano contro lo Stato di Israele". "Le nostre capacitĂ difensive e offensive sono pienamente mobilitate", si legge ancora. Il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione separata, ha invitato la popolazione a essere "vigile e attenta".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Questa sarà la settimana dell’attacco israeliano in Iran? - Il report “Week Ahead” di una delle più importanti società di consulenza del mondo suggerisce ai clienti che questa potrebbe essere la settimana in cui Israele attaccherà l’Iran per vendicare lo scotto subito con i bombardamenti del primo di ... (Formiche.net)

Mo : polizia arresta israeliano per spionaggio per l'Iran - Tel Aviv, 16 ott. (Adnkronos) - Le autoritĂ israeliane hanno arrestato un israeliano con l'accusa di aver svolto missioni per l'intelligence iraniana, tra cui graffiti, distribuzione di volantini e raccolta di informazioni su obiettivi israeliani. ... (Liberoquotidiano.it)

Iran - cosa sappiamo dell'attacco informatico israeliano - Le voci circolate sui media fanno riferimento alla compromissione di istituzioni, infrastrutture e impianti nucleari. C’è poco di vero (per ora) (Wired.it)

Raid israeliano su Jabalya : 22 morti. L'Iran denuncia : "Massiccio cyberattacco - colpiti pure siti nucleari" | La diretta - Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia (Ilgiornale.it)