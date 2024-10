Lanazione.it - Entro il 2027 lo yacht bi-fuel a metanolo verde

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sanlorenzo ha presentato nei giorni scorsi nella sua sede della Spezia il progetto ’Life Mystic’ (Methanol foring sustainable energy transition applied to internal combustion engines), realizzato in collaborazione con Nanni Industries e Ranieri Tonissi, per la realizzazione del primo superbi-che vedrà la luceil. Durante l’evento, intitolato ‘Il primo superbi-e la gestione dei combustibili alternativi nelle marine italiane’, hanno presenziato i rappresentanti delle istituzioni, del settore nautico e delle autorità portuali e di Assomarinas, l’associazione italiana dei porti turistici, per discutere degli obbiettivi, tempistiche e difficoltà da affrontare insieme per favorire la diffusione dei combustibili alternativi nelle marine italiane.