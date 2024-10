Emiliano: senza le risorse alle imprese non firmerò l’accordo di coesione con il governo Intervento ieri a Brindisi (Di sabato 26 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: “Siamo in attesa dei riscontri da parte del governo ma, sia chiara una cosa, senza i 700 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione richiesti da queste 2.700 imprese che serviranno al cofinanziamento di investimenti io non firmerò l’accordo di coesione con il governo e fa bene il Presidente Lippolis ad accendere i riflettori su questa criticità per il territorio e per lo sviluppo della Puglia”. Noinotizie.it - Emiliano: senza le risorse alle imprese non firmerò l’accordo di coesione con il governo Intervento ieri a Brindisi Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: “Siamo in attesa dei riscontri da parte delma, sia chiara una cosa,i 700 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e larichiesti da queste 2.700che serviranno al cofinanziamento di investimenti io nondicon ile fa bene il Presidente Lippolis ad accendere i riflettori su questa criticità per il territorio e per lo sviluppo della Puglia”.

