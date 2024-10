Inter-news.it - Dumfries e Darmian, ballottaggio per Inter-Juventus. Non l’unico – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle scelte di formazione di Simone Inzaghi perresta forte ilsulla fascia destra fra Denzele Matteo. Ma, secondo Tuttosport, non è. CORSA A DUE SULLA DESTRA – Denzelo Matteo? La fascia destra nerazzurra, in questa stagione, non ha ancora visto un vero e proprio titolare. Persarà lo stesso, considerando ilfra i due giocatori. Da una parte, l’olandese ha mostrato un ottimo stato di forma sia nello spezzone giocato contro la Roma, sia in UEFA Champions League contro gli Young Boys. Due partite, peraltro, vinte. Dall’altra parte, invece, il nazionale italiano ha avuto modo di riposare proprio nell’impegno infrasettimanale. E questo sembra spostare l’ago della bilancia di Simone Inzaghi, che propende per metterlo in campo come titolare.