Di Lorenzo fa sognare il Napoli: Lecce battuto e mini-fuga in attesa di Inter-Juve (Di sabato 26 ottobre 2024) Il capitano segna due volte, di cui una annullata dal Var, e permette a Conte di allungare in testa grazie a tre punti pesantissimi contro un Lecce ostico, ben schierato in campo e che ha concesso poco. Per i partenopei sono 5 i punti di vantaggio sull'Inter che domani sfiderà la Juve, Gotti resta penultimo ma i suoi riscattano la prestazione contro la Fiorentina

