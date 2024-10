Depilazione con il filo arabo: come funziona, dopo quanto ricrescono i peli e i pro e i contro della tecnica (Di sabato 26 ottobre 2024) La Depilazione con il filo orientale è una tecnica di epilazione che permette di estirpare il pelo dalla radice, senza arrossamenti o dolori. È possibile effettuarla in tutte le zone del corpo, anche se è particolarmente indicata per le zone del viso, come sopracciglia e baffetti. Fanpage.it - Depilazione con il filo arabo: come funziona, dopo quanto ricrescono i peli e i pro e i contro della tecnica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lacon ilorientale è unadi epilazione che permette di estirpare il pelo dalla radice, senza arrossamenti o dolori. È possibile effettuarla in tutte le zone del corpo, anche se è particolarmente indicata per le zone del viso,sopracciglia e baffetti.

