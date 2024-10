D'Aversa "Parma non è una provinciale, voglio un Empoli determinato" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sono molto legato ai crociati, lì quattro anni importantissimi", dice il tecnico degli azzurri Empoli - Dopo due sconfitte consecutive contro due big del campionato, l'Empoli cerca di tornare a muovere la classifica nello scontro diretto contro il Parma. Ai suoi ragazzi mister D'Aversa chiede conti Ilgiornaleditalia.it - D'Aversa "Parma non è una provinciale, voglio un Empoli determinato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sono molto legato ai crociati, lì quattro anni importantissimi", dice il tecnico degli azzurri- Dopo due sconfitte consecutive contro due big del campionato, l'cerca di tornare a muovere la classifica nello scontro diretto contro il. Ai suoi ragazzi mister D'chiede conti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vigilia contro l'Empoli - Pecchia : "È ora di vincere le partite" - "Saper palleggiare, aggredire e riaggredire. Giocare in velocità e sfruttare la qualità in mezzo al campo e davanti". Sono questi le armi che servono a Fabio Pecchia per combattere l'Empoli di Roberto D'Aversa, che torna a Parma per la prima volta ... (Parmatoday.it)

Empoli - Ekong sicuro : «Dobbiamo riscattarci contro quella squadra. Su D’Aversa…» - Emmanuel Ekong, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla situazione della squadra azzurra Emmanuel Ekong, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a La Nazione: tra la sfida contro il Parma ... (Calcionews24.com)

Bologna-Milan ad Empoli - è lotta contro il tempo : la situazione | CM.IT - Dopo il no del Comune di Bologna, la Lega Serie A sta cercando nuove soluzioni per l’incontro di campionato Bologna-Milan: le ultime sulla situazione a Empoli Il sindaco del capoluogo emiliano ha chiuso le porte del Dall’Ara per la sfida tra ... (Calciomercato.it)

Napoli Capolista : Successo Controverso Contro l’Empoli - Napoli-Empoli: Una Vittoria di Misura Il Napoli continua a dominare il campionato di Serie A, mantenendo la leadership dopo aver superato l’Empoli con un sofferto 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Khvicha Kvaratskhelia, che ha trasformato ... (Terzotemponapoli.com)