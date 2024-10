Cavese e Potenza non si fanno male, Maiuri debutta con un pareggio: 0-0 al Lamberti (Di sabato 26 ottobre 2024) La Cavese torna a muovere la classifica, ma deve rimandare l’appuntamento con la vittoria: la partita con il Potenza allo Stadio Lamberti termina con il punteggio di 0-0. Vincenzo Maiuri debutta sulla panchina metelliana con un pareggio, la squadra sale a quota 11 punti e tra cinque giorni sarà Salernotoday.it - Cavese e Potenza non si fanno male, Maiuri debutta con un pareggio: 0-0 al Lamberti Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Latorna a muovere la classifica, ma deve rimandare l’appuntamento con la vittoria: la partita con ilallo Stadiotermina con il punteggio di 0-0. Vincenzosulla panchina metelliana con un, la squadra sale a quota 11 punti e tra cinque giorni sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cavese-Potenza oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cavese-Potenza, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida tra due formazioni in leggera flessione nell’ultimo periodo: gli ospiti ... (Sportface.it)

Calcio : in serie C Potenza in casa della Cavese senza tifosi - Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, sabato 26 ottobre, il Potenza (serie C, girone C) giocherà in casa della Cavese senza il supporto dei suoi tifosi. La società lucana ha comunicato la decisione presa dal prefetto di Salerno, Francesco ... (Anteprima24.it)