Ilgiorno.it - Bloccato con il taser. Botte alla compagna, arrestato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Due aggressioni nello stesso giorno. La seconda brandendo verso di lei una pentola. Assillato dal sospetto che la suaavesse intrecciato una relazione con un’altra persona. Un italiano di 52 anni, con precedenti per furto, lesioni personali, minacce, furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, è statodagli agenti della Questura di Lodi nella serata del 18 ottobre scorso. Il personale dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo ha colto nella flagranza del reato. Nel tardo pomeriggio di venerdì della scorsa settimana le Volanti erano accorse a Corte Palasio, lungo la sp235, dopo che alcuni passanti avevano segnalato un’aggressione, nella pubblica via a una donna. All’arrivo dei poliziotti la presunta vittima riferiva di aver avuto una lite per futili motivi con il proprio compagno, che poi si era allontanato a bordo di una bicicletta.