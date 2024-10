Balotelli Genoa è fatta: i dettagli e le cifre, spunta anche una clausola (Di sabato 26 ottobre 2024) Mario Balotelli al Genoa: è fatta! L’attaccante la settimana prossima in città per le visite mediche: i dettagli e le cifre del trasferimento Tutto fatto per il trasferimento di Mario Balotelli al Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante ex di Inter e Milan il calciatore sarà lunedì a Genova per le visite mediche Calcionews24.com - Balotelli Genoa è fatta: i dettagli e le cifre, spunta anche una clausola Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Marioal: è! L’attaccante la settimana prossima in città per le visite mediche: ie ledel trasferimento Tutto fatto per il trasferimento di Marioal. Come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante ex di Inter e Milan il calciatore sarà lunedì a Genova per le visite mediche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli-Genoa - è fatta : l’attaccante torna a giocare in Italia dopo quattro anni - Lui aspettava il Genoa da un po’. E il Genoa ha dovuto riflettere parecchio se ingaggiarlo oppure no. Ma alla fine gli indugi sono stati rotti: Mario Balotelli sarà un nuovo attaccante rossoblù. Si tratta dell’ennesima ultima chance per il 34enne ... (Ilfattoquotidiano.it)

Balotelli al Genoa : le cifre dell'operazione che riportano Super Mario in serie A - Genova, 26 ottobre 2024 - Dopo una lunga riflessione, in casa Genoa si è presa finalmente la decisione che tutti i tifosi stavano aspettando con grande apprensione, ossia quella di portare Mario Balotelli a vestire la gloriosa maglia rossoblù. E ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio : mercato - Genoa in chiusura per Balotelli - Roma, 26 ott. (Adnkronos) - E' in chiusura l'affare tra il Genoa e Mario Balotelli. L'attaccante potrebbe tornare a giocare in Serie A, con l'ufficialità che potrebbe arrivare a breve a quanto apprende l'Adnkronos da fonti del club rossoblu. Il ... (Liberoquotidiano.it)

Calciomercato - fumata bianca per Balotelli al Genoa : si attende solo l’ufficialità - Il Genoa ha deciso: sarà Mario Balotelli il nuovo rinforzo in attacco. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni su vari profili, la società rossoblù ha optato per l’attaccante bresciano, rimasto senza squadra dopo le esperienze all’estero e ... (Bresciatoday.it)