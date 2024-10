Allerta arancione per il maltempo in Piemonte (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ Allerta arancione per rischio idrogeologico, lo stabilisce il bollettino emesso da Arpa Piemonte per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre. I rischi dell’Allerta riguardano il Piemonte meridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia) e la Protezione civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala operativa. Dopo le precipitazioni sparse nel pomeriggio di ieri, le piogge si prevedono più intense Allerta arancione per il maltempo in Piemonte L'Identità. Lidentita.it - Allerta arancione per il maltempo in Piemonte Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E’per rischio idrogeologico, lo stabilisce il bollettino emesso da Arpaper la giornata di oggi, sabato 26 ottobre. I rischi dell’riguardano ilmeridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia) e la Protezione civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala operativa. Dopo le precipitazioni sparse nel pomeriggio di ieri, le piogge si prevedono più intenseper ilinL'Identità.

