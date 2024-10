Aiki Pub a Roma, izakaya giapponese ai Colli Portuensi (Di sabato 26 ottobre 2024) L'Aikid? è un’arte marziale giapponese di cui Carlo Cocorullo, classe 1973 è appassionato e maestro. Lui che faceva l’ingegnere informatico, nel 2017 inaugura la sua palestra dedicata alle arti marziali, Takemusu Dojo, che si trova in zona Colli Portuensi. Il 2024 è l’anno in cui parte una nuova Romatoday.it - Aiki Pub a Roma, izakaya giapponese ai Colli Portuensi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'd? è un’arte marzialedi cui Carlo Cocorullo, classe 1973 è appassionato e maestro. Lui che faceva l’ingegnere informatico, nel 2017 inaugura la sua palestra dedicata alle arti marziali, Takemusu Dojo, che si trova in zona. Il 2024 è l’anno in cui parte una nuova

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aiki Pub a Roma, izakaya giapponese ai Colli Portuensi - L'unico modo per non perderti nulla sulle novità, le anticipazioni, i consigli, le notizie e le esperienze gastronomiche suggerite da Cibotoday. Ogni mattina nella vostra e-mail. (romatoday.it)

Sagre d’autunno nel weekend del 26 e 27 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione - Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per l'Emilia Romagna, si svolgono tantissime di sagre d’autunno: ecco quelle ... (fanpage.it)

Il maestro di arti marziali che apre a Roma una trattoria giapponese con sala da tè - Si chiama Aiki Pub ed è il sogno di avvicinare – ancora di più – il Giappone all’Italia con un’offerta per tutto il giorno realizzata in modo autentico ... (romatoday.it)

Palazzo di Varignana, tra i dolci colli bolognesi - Un pensiero consapevole dell’importanza della salvaguardia del territorio ha guidato il progetto del parco di Palazzo di Varignana che raccorda ... (villegiardini.it)