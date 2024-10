Game-experience.it - Acer presenta i nuovi PC gaming, inclusi il Desktop Predator Orion 7000 ed i Laptop Nitro

(Di sabato 26 ottobre 2024) IlV 14 è ilperfetto per l’utente che ricerca stile e prestazioni senza rinunciare alla portabilità e alla convenienza. Il nuovoV 16 è progettato appositamente per studenti, giocatori principianti e creator di contenuti multimediali. Questi dispositivi combinano tecnologia e funzionalità ad un prezzo conveniente, rendendoli notebook versatili che possono essere utilizzati per la scuola, l’intrattenimento e il gioco.Equipaggiato con i più recenti processori Intel di ultima generazione processori,(PO7-660) assicura prestazioni e un’intelligenza artificiale così avanzata da trasformare ogni partita in una sfida epica, superando le aspettative anche dei giocatori più esigenti.