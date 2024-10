Ilrestodelcarlino.it - Un altro semaforo pedonale sorvegliato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno sguardo a destra e uno a sinistra, anche uno dietro, per sicurezza, metti che ci sia una pattuglia della polizia locale nei paraggi. Una volta assicurati che le strisce pedonali siano libere e non ci sia pericolo di occhi indiscreti, via il piede dal freno e gas sull’acceleratore, a discapito del rosso che ancora campeggia neldavanti agli occhi. Chissà in quanti a Bagnacavallo avranno pensato di recuperare quei 10 secondi dirosso, "tanto il pedone è già passato"? Stando al numero di rilevazioni effettuate dai sistemi di rilevamento automatico di due passaggi semaforici per i pedoni, almeno 2.200 persone nel 2023. Questi i numeri forniti dalla polizia locale, visionati durante una riunione della giunta cittadina.