Secoloditalia.it - Tiktoker si suicida a 21 anni, l’allarme sul social prima della scomparsa: “Non so più chi sono…”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nicolò Fraticelli,romano di 21, si è tolto la vita dopo aver parlato dei suoi problemi sulnetwork cinese. La notizia è stata riportata, tra gli altri, dal quotidiano online Open, che denuncia il caso del giovane spiegando come avesse provato a lanciaresulla propria sofferenza già in una delle ultime registrazioni del 24 settembre, in cui il giovane confidava: «Questo sarà un video un po’ triste, ma io non ce la faccio più a reggere questa maschera. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo molto». Il ragazzo aveva anche spiegato di non essere riuscito a disinstallare “un’app d’incontri” per colpa di una sorta di assuefazione. il Tik tokere lo sconforto nei video: “Ho uno psichiatra, ma non è sufficiente” Nicolò, stando a quanto riporta Open, inizialmente postava video molto allegri.