Terminati i lavori sulla Velletri Nettuno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nettuno, 25 ottobre 2024 – “Sono Terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sula s.p. 87/b Velletri Nettuno che hanno interessato alcuni tratti particolarmente ammalorati, e, dove necessario, si è intervenuti tramite una riqualificazione profonda della sede stradale. La segnaletica verrà rifatta nei prossimi giorni, in attesa dell’ossidazione del manto stradale”. Lo rende noto la Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. “I lavori, che seguono quelli già effettuati nel mese di marzo, rappresentano parte di una programmazione che la Città Metropolitana di Roma sta portando avanti per mettere in sicurezza questa importante viabilità; sono previsti, infatti, ulteriori interventi per portare avanti la riqualificazione della Velletri Nettuno. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – “Sonodi rifacimento della pavimentazione stradale sula s.p. 87/bche hanno interessato alcuni tratti particolarmente ammalorati, e, dove necessario, si è intervenuti tramite una riqualificazione profonda della sede stradale. La segnaletica verrà rifatta nei prossimi giorni, in attesa dell’ossidazione del manto stradale”. Lo rende noto la Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. “I, che seguono quelli già effettuati nel mese di marzo, rappresentano parte di una programmazione che la Città Metropolitana di Roma sta portando avanti per mettere in sicurezza questa importante viabilità; sono previsti, infatti, ulteriori interventi per portare avanti la riqualificazione della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte - Sono giunti al termine i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte che hanno consentito di incrementare la disponibilità di loculi di 80 unità. Il progetto, avviatosi ad inizio anno, ha portato alla realizzazione di una struttura ... (Riminitoday.it)

Via l'impalcatura di cantiere - lavori terminati alla Prospettiva della Ghiara - Sono terminati i lavori di restauro della Prospettiva della Ghiara di via XX Settembre, interamente finanziati dal Comune per un importo complessivo di 100mila euro. La struttura, prima degli interventi, presentava diffuse zone degradate ... (Ferraratoday.it)

Terminati i lavori di Hera sulla rete idrica e fognari nella zona delle vie delle Regioni a Cattolica - Sono terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi tratti di acquedotto e di riqualificazione della rete fognaria nella zona delle vie delle Regioni a Cattolica. L’importante progetto di miglioramento idraulico della zona, appena ultimato, ha ... (Riminitoday.it)

Noale - terminati i lavori alla torre. Sorino : «Valutiamo interventi per tutelare nostro patrimonio» - Sono terminati martedì i lavori di messa in sicurezza della torre delle campane di Noale, chiusa al traffico da venerdì a seguito del distaccamento di una porzione di muratura. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Il ... (Veneziatoday.it)