.com - Super Fibra WINDTRE: offerta Limited Edition con Amazon Prime e Wi-Fi 6

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’porta la velocità di navigazione a un massimo di 2,5 Gbps grazie alla tecnologia FTTH, insieme a una serie di vantaggi esclusivi. L’include un modem Wi-Fi 6, ideato per garantire copertura, stabilità e gestione ottimale di più dispositivi in ??casa, oltre a 12 mesi diSky, TV UTRA HD e cinema in un solo pacchetto scontato a 35,80€ Dettagli dell’L’è accessibile a partire da 22,99€ al mese in versioneed è disponibile nelle aree con copertura FTTH. Di seguito, le caratteristiche principali: Velocità fino a 2,5 Gbps in download. Chiamate illimitate Modem Wi-Fi 6 incluso per connessioni stabili e veloci. Giga illimitati su un massimo di 3 SIM