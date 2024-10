Streets for kids, oltre 7mila persone in 15 città hanno partecipato all’iniziativa per chiedere sicurezza stradale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bambini e bambine hanno trasformato le strade di 15 città italiane in un caleidoscopio di colori, tracciando con i gessetti messaggi di speranza e richieste di sicurezza. L'articolo Streets for kids, oltre 7mila persone in 15 città hanno partecipato all’iniziativa per chiedere sicurezza stradale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bambini e bambinetrasformato le strade di 15italiane in un caleidoscopio di colori, tracciando con i gessetti messaggi di speranza e richieste di. L'articoloforin 15per

