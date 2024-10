Formiche.net - Sta nascendo una nuova maggioranza Ursula in Ue?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il Ppe rompe il cordone sanitario, serve uno slancio di forze progressiste”. Questa la tesi degli eurodeputati Verdi e di Avs dopo che, due giorni fa, il voto sulla risoluzione sul bilancio Ue era stato approvato in alcuni emendamenti anche con l’appoggio dell’estrema destra. Una situazione che del tutto straordinaria non è, dal momento che è fisiologico che su alcune questioni su cui il centro e la destra sono più sensibili (come il dossier migranti) la sintonia si verifichi tra le formazioni che siedono al centro e alla destra dell’euroemiciclo e non con le sinistre. Per cui se da un lato qualcuno si domanda se stiaunaa Bruxelles, ma senza sinistra, dall’altro si verifica ciò che Giorgia Meloni (che ieri ha ricevuto Roberta Metsola) disse in occasione del voto allacommissione a proposito di nuove maggioranze.