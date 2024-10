Movieplayer.it - Speed 3, il produttore conferma che il sequel con Keanu Reeves è un progetto possibile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Steve Asbell,di 20th Century Fox, ha aggiornato i fan sulla possibilità di un terzo capitolo del franchise action. IlSteve Asbell ha rivelato che un terzo film dinon è affatto utopia. I fan del film action del 1994 con protagonistie Sandra Bullock hanno atteso per anni un nuovo capitolo dopo il deludentedel 1997,2 - Senza limiti. Asbell ha confessato di sentirsi possibilista in merito ad una terza avventura sul grande schermo che vedrebbe il ritorno di Jack Traven, interpretato da, assente nel secondo sfortunato capitolo e sostituito da Jason Patric.3.0 Intervistato da The Hollywood Reporter, Asbell ha dichiarato:"È uno degli ultimi film che non abbiamo