Smantellata una banca cinese illegale che agiva in Italia 116 di milioni sequestrati

La guardia di finanza ha smantellato con un'operazione complessa una undergroud bank cinese, una banca informale che gestiva le rimesse degli immigrati provenienti dalla Cina. L'accusa è quella di frode fiscale; sono state emesse nove misure cautelari e sono stati sequestrati oltre 116 milioni di euro. L'organizzazione operava come un vero e proprio istituto di credito e si era dotata di sportelli clandestini. Quello delle underground bank è un fenomeno legato all'emigrazione cinese fin dagli anni '80, ma di recente ha assunto dimensioni molto significative. È inoltre sempre più legato ad altre attività illegali e fornisce servizi di evasione fiscale anche ad aziende e professionisti Italiani.

