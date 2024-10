Lanazione.it - Siena, truffa aggravata per ottenere finanziamenti pubblici: quattro gli indagati

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - La guardia di finanza di, sotto la direzione della procura della Repubblica locale, ha eseguitomisure cautelari interdittive nei confronti di altrettante persone indagate per, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Le indagini, condotte dal comando provinciale delle Fiamme Gialle in collaborazione con la tenenza di Poggibonsi, puntano a chiarire il presunto giro di fatture false utilizzate per alterare i bilanci disocietà . L’obiettivo sarebbe stato quello di simulare una situazione economica fittizia perindebitamentegarantiti, per un importo complessivo di oltre sette milioni di euro.