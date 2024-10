San Crispino: il programma di oggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) oggi, giorno di San Crispino, la comunità elpidiense si ferma per onorare il Santo Patrono. Oltre al momento religioso, con la solenne celebrazione eucaristica (ore 18, alla Ss Annunziata) e la processione per le vie del centro, con piccolo spettacolo pirotecnico finale nel piazzale antistante la chiesa, la giornata è caratterizzata da varie iniziative di festa e divertimento. A partire da quelle promosse dalla locale Cna, visto che "da tempo siamo partner del comitato festeggiamenti San Crispino Eventi – specifica il presidente del direttivo zonale, Gaetano Pieroni – e anche quest’anno saremo presenti, per il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio di pizza". Ilrestodelcarlino.it - San Crispino: il programma di oggi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), giorno di San, la comunità elpidiense si ferma per onorare il Santo Patrono. Oltre al momento religioso, con la solenne celebrazione eucaristica (ore 18, alla Ss Annunziata) e la processione per le vie del centro, con piccolo spettacolo pirotecnico finale nel piazzale antistante la chiesa, la giornata è caratterizzata da varie iniziative di festa e divertimento. A partire da quelle promosse dalla locale Cna, visto che "da tempo siamo partner del comitato festeggiamenti SanEventi – specifica il presidente del direttivo zonale, Gaetano Pieroni – e anche quest’anno saremo presenti, per il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio di pizza".

