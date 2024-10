Recite scolastiche, cosa succede se il genitore non partecipa. L’esperto: “Non è la fine del mondo, importante è non colpevolizzarsi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'ondata di tenerezza ha travolto il web: un video si TikTok, diventato istantaneamente virale, mostra bambini che, durante Recite scolastiche o gare sportive, si trasformano alla vista di un genitore tra il pubblico. L'articolo Recite scolastiche, cosa succede se il genitore non partecipa. L’esperto: “Non è la fine del mondo, importante è non colpevolizzarsi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'ondata di tenerezza ha travolto il web: un video si TikTok, diventato istantaneamente virale, mostra bambini che, duranteo gare sportive, si trasformano alla vista di untra il pubblico. L'articolose ilnon: “Non è ladelè non” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Perdere la recita scolastica dei figli non è la fine del mondo”: i consigli degli esperti per rimediare - Partecipare a recite ed esibizioni dei figli rappresenta un toccasana per l'autostima dei bambini, i quali si sentono ancora più amati e supportati ... (fanpage.it)

Collaboratori scolastici, parere ARAN sui doveri di igiene personale e cambio pannolino per i bimbi dell’infanzia e della primaria - In risposta alla richiesta prodotta da un dirigente scolastico di un Circolo didattico, in cui ci sono plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dove veniva chiesto se con la sottoscr ... (tecnicadellascuola.it)

A Mariangela Melato intitolato il Teatrino del Trotter - Intitolazione Teatrino al parco Trotter a Mariangela Melato, ex allieva della Casa del Sole. Il suo percorso artistico e scolastico celebrato sabato con la presenza di familiari e autorità. (ilgiorno.it)

Gabriele Muccino: “Ero un disadattato, poi mi sono liberato dell’80% della balbuzie. Mio fratello Silvio? Sono 17 che dico la stessa cosa” - “Volevo fare il veterinario, ma mi nutrivo di film”. Gabriele Muccino, con quasi 30 anni di carriera alle spalle, si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo il s ... (ilfattoquotidiano.it)