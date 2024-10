Partita rinviata: la vittoria del buon senso (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Bologna-Milan non si gioca. E fioccano le polemiche. Si sarebbe divertito tanto, forse, Giovannino Guareschi che su Candido, nel secondo dopoguerra, si era inventato due rubriche speculari. Visto da destra e visto da sinistra. Lo stesso episodio, commentato da due punti di vista opposti. E sarà impossibile, probabilmente, convincere alcuni tifosi del Milan – i leoni da tastiera non hanno colore – che il rinvio non è né un complotto né tanto meno una mossa per favorire il Napoli. Già, perché, stante il rinvio, il Milan giocherà con il Napoli senza Reijnders e Theo Hernandez. Complotto? Se complotto dovesse essere, i tifosi milanisti dovrebbero reclutare, nella lista dei congiurati, anche il laterale sinistro francese. Che si è fatto espellere, a Firenze, dopo aver sbagliato un rigore. E soprattutto a Partita finita. Ilrestodelcarlino.it - Partita rinviata: la vittoria del buon senso Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Bologna-Milan non si gioca. E fioccano le polemiche. Si sarebbe divertito tanto, forse, Giovannino Guareschi che su Candido, nel secondo dopoguerra, si era inventato due rubriche speculari. Visto da destra e visto da sinistra. Lo stesso episodio, commentato da due punti di vista opposti. E sarà impossibile, probabilmente, convincere alcuni tifosi del Milan – i leoni da tastiera non hanno colore – che il rinvio non è né un complotto né tanto meno una mossa per favorire il Napoli. Già, perché, stante il rinvio, il Milan giocherà con il Napoli senza Reijnders e Theo Hernandez. Complotto? Se complotto dovesse essere, i tifosi milanisti dovrebbero reclutare, nella lista dei congiurati, anche il laterale sinistro francese. Che si è fatto espellere, a Firenze, dopo aver sbagliato un rigore. E soprattutto afinita.

