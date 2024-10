Parte su Canale 8 il format “E che domenica” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “E che domenica”, su Canale 8 a partire da domenica 27 ottobre 2024 alle ore 14 con Emanuela Tittocchia, Patrizio Rispo e Ciro Villano. Andrà in onda – rigorosamente in diretta – su Canale 8 (Canale 14 del digitale terrestre)”E che domenica”, una coproduzione Canale 8 e Gt Channel, che a partire da domenica 27 2anews.it - Parte su Canale 8 il format “E che domenica” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “E che”, su8 a partire da27 ottobre 2024 alle ore 14 con Emanuela Tittocchia, Patrizio Rispo e Ciro Villano. Andrà in onda – rigorosamente in diretta – su8 (14 del digitale terrestre)”E che”, una coproduzione8 e Gt Channel, che a partire da27

Ascolti tv - testa a testa Canale 5-Rai 1 : per Fazio terzo posto della domenica sera - (Adnkronos) – Testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 per la prima serata di domenica 20 ottobre. ‘La Rosa della Vendetta’ su Canale 5 si aggiudica il primo posto della classifica degli ascolti con 2.476.000 di spettatori e il 13.6% di share, superando ... (Dailyshowmagazine.com)

Messa in tv domenica 20 ottobre 2024 - dove vedere su Rai 1 e Canale 5 : orari - luogo - streaming - Messa in tv 20 ottobre 2024, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000 Dove vedere la Messa in tv oggi, domenica 20 ottobre 2024? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari ... (Tpi.it)

Verissimo - Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Diletta Leotta e Alessandro Basciano. (Comingsoon.it)

Verissimo : sabato e domenica ricchi di ospiti e sorprese su Canale 5 - Facebook WhatsApp Twitter Verissimo, il noto rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin, riprende la sua programmazione su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. Il programma, amato dal pubblico italiano, offre uno spazio ... (Gaeta.it)