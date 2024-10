Zon.it - Oroscopo Paolo Fox, sabato 26 ottobre 2024:

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’diFox per oggi,26Ariete La settimana porta sfide, soprattutto in amore e sul lavoro. Controllare gli impulsi sarà fondamentale per evitare conflitti inutili, soprattutto con Venere che amplifica la passione?. Toro Si prospettano cambiamenti in ambito sentimentale, soprattutto per i single. È un momento favorevole per nuovi incontri e per consolidare relazioni esistenti?. Gemelli Avete bisogno di maggiore chiarezza. Con una nuova consapevolezza, siete pronti a stabilire confini più netti con persone che assorbono troppa energia. Cancro Settimana positiva per il lavoro e le finanze. Siete motivati e, grazie all’amore, ritrovate energie anche nelle relazioni?. Leone Passione ed equilibrio caratterizzano questa fase. Tuttavia, fare attenzione alle parole sarà essenziale per evitare incomprensioni.