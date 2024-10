Ora l’Olimpia Milano per Napoli Basket, Milicic scuote i suoi: “Giochiamo con orgoglio” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli Basket cerca la prima vittoria e il colpaccio contro l’Olimpia Milano: le parole di coach Igor Milicic Sembra una montagna da scalare, ma il calendario del Napoli Basket mette di fronte nel momento più difficile proprio i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. La squadra di coach Messina è appena stata sconfitta in Eurolega, dove ha collezionato 1 vittoria e quattro sconfitte. In campionato, invece, la sinfonia è diversa (3 v, 1 s). Alla vigilia del match in trasferta, coach Milicic presenta la sfida tra Olimpia Milano e Napoli Basket ai canali ufficiale del club: “Abbiamo di fronte un ostacolo molto grande da affrontare. Abbiamo lavorato per creare le condizioni di migliorare sia in campo che fuori dal campo. Attraversiamo uno dei momenti più difficili e duri, ma questo deve essere per noi l’occasione di crescere come squadra”. Spazionapoli.it - Ora l’Olimpia Milano per Napoli Basket, Milicic scuote i suoi: “Giochiamo con orgoglio” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)cerca la prima vittoria e il colpaccio contro: le parole di coach IgorSembra una montagna da scalare, ma il calendario delmette di fronte nel momento più difficile proprio i Campioni d’Italia del. La squadra di coach Messina è appena stata sconfitta in Eurolega, dove ha collezionato 1 vittoria e quattro sconfitte. In campionato, invece, la sinfonia è diversa (3 v, 1 s). Alla vigilia del match in trasferta, coachpresenta la sfida tra Olimpiaai canali ufficiale del club: “Abbiamo di fronte un ostacolo molto grande da affrontare. Abbiamo lavorato per creare le condizioni di migliorare sia in campo che fuori dal campo. Attraversiamo uno dei momenti più difficili e duri, ma questo deve essere per noi l’occasione di crescere come squadra”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - l’Olimpia Milano gioca solo dieci minuti e con l’Efes arriva la quarta sconfitta in Eurolega - L’Olimpia Milano cade per la quarta volta in Eurolega. La seconda sconfitta consecutiva in casa arriva contro l’Efes, che espugna il Forum per 96-84 al termine di una partita in cui la squadra di Messina ha giocato solamente dieci minuti, quelli ... (Oasport.it)

Basket - l’Olimpia Milano batte Brescia in Serie A. Trento piega Varese - Pistoia espugna Cremona - Si sono completate da poco le tre partite del pomeriggio per la terza giornata della Serie A di basket 2024, con Trapani e Scafati in campo da pochi minuti per il posticipo. Andiamo a riepilogare come sono andate le sfide già concluse. DOLOMITI ... (Oasport.it)

Basket A1 2024/2025 : Brescia spaventa Milano - ma l’Olimpia vince 88-85 al Forum - Secondo vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che all’Unipol Forum batte Brescia 88-85 nel terzo turno del campionato di A1. Un match equilibrato che si decide soltanto nel finale, con una gran difesa della squadra di Messina sull’azione che ... (Sportface.it)

Basket - l’Olimpia Milano ospita Parigi per iniziare a vincere in Eurolega - Si sta disputando la seconda giornata dell’Eurolega 2024/25 di basket e domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà all’Unipol Forum il Paris Basketball. Per la squadra di Ettore Messina è la chance per iniziare a vincere in Europa dopo il ko ... (Oasport.it)