Operazione "No Name": smantellata una rete di riciclaggio e frodi fiscali con sede nelle Marche (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'importante Operazione di polizia economica ha rivelato un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro illecito che alimentava attività commerciali in Italia e all'estero. L'Operazione "No Name", condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona in collaborazione con l'European Public Prosecutor's Office , ha portato alla luce una rete di associazioni criminose dedite a frodi fiscali internazionali e al riciclaggio. Questi eventi hanno avuto un impatto significativo su diverse regioni italiane e un sequestro di beni per un valore complessivo di 116 milioni di euro. La rete di riciclaggio di denaro illecito Il meccanismo alla base dell'Operazione "No Name" era una vera e propria "mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita.

