Omron Healthcare e il rischio ictus. Screening gratuiti in tre città (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 29 ottobre, Giornata Mondiale dell’ictus, Omron Healthcare, nell’ambito dell’iniziativa di prevenzione ’Dai Valore al Tuo Cuore’, offrirà un check-up cardiovascolare gratuito in tre ospedali italiani. Precisamenta a Bologna (Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Roma (Policlinico Umberto I) e Napoli (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II). Dalle 7 alle 15, i sanitari effettueranno il controllo della pressione sanguigna con Ecg e test di aritmie e fibrillazione atriale. L’ictus è una delle principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo. A livello globale, 1 adulto su 4 di età superiore ai 25 anni avrà un ictus nel corso della vita. La fibrillazione atriale è la principale causa prevenibile di ictus e una persona su tre risulta asintomatica. Quotidiano.net - Omron Healthcare e il rischio ictus. Screening gratuiti in tre città Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 29 ottobre, Giornata Mondiale dell’, nell’ambito dell’iniziativa di prevenzione ’Dai Valore al Tuo Cuore’, offrirà un check-up cardiovascolare gratuito in tre ospedali italiani. Precisamenta a Bologna (Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Roma (Policlinico Umberto I) e Napoli (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II). Dalle 7 alle 15, i sanitari effettueranno il controllo della pressione sanguigna con Ecg e test di aritmie e fibrillazione atriale. L’è una delle principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo. A livello globale, 1 adulto su 4 di età superiore ai 25 anni avrà unnel corso della vita. La fibrillazione atriale è la principale causa prevenibile die una persona su tre risulta asintomatica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omron Healthcare e il rischio ictus. Screening gratuiti in tre città - Omron Healthcare offre check-up cardiovascolare gratuito in tre ospedali italiani per la Giornata Mondiale dell’Ictus. Importanza della prevenzione e screening della fibrillazione atriale. (quotidiano.net)

Top Picks in Healthy Living for 2024 - From helmets and sunscreens to treadmills and exercise bikes, here are the best products in healthy living from CR's testsCR's Top Picks for Healthy Living include (clockwise from left) a ... (yahoo.com)

Smart Robot Market is expected to generate a revenue of USD 158.2 Billion by 2031, Globally, at 26.6% CAGR: Verified Market Research® - The Smart Robot Market is experiencing unprecedented growth, driven by advancements in artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and autonomous systems. These innovations are enabling ... (informazione.it)

Giornata mondiale dell'Ictus, check-up gratuiti a Roma, Napoli e Bologna - I controlli si terranno il 29 ottobre nell’ambito del progetto dell’iniziativa ‘Dai Valore al Tuo Cuore’. Ecco quali sono gli ospedali coinvolti e perché è importante la prevenzione ... (quotidiano.net)