NYT:Harris-Trump pari nel voto popolare (Di venerdì 25 ottobre 2024) 17.18 L'ultimo sondaggio di New York Times e Siena College, a 10 giorni dal voto del 5 novembre, dà in perfetta parità nel voto popolare i due candidati alla presidenza Usa. Kamala Harris e Donald Trump sono entrambi al 48%. Il NYT spiega che il risultato non è incoraggiante per la vicepresidente. Nelle recenti elezioni, infatti, i democratici hanno avuto un vantaggio nel voto popolare, anche quando hanno perso la Casa Bianca. L'ultima proiezione ad inizio ottobre dava Harris in leggero vantaggio, 49% contro 46% di Trump. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 17.18 L'ultimo sondaggio di New York Times e Siena College, a 10 giorni daldel 5 novembre, dà in perfettatà neli due candidati alla presidenza Usa. Kamalae Donaldsono entrambi al 48%. Il NYT spiega che il risultato non è incoraggiante per la vicepresidente. Nelle recenti elezioni, infatti, i democratici hanno avuto un vantaggio nel, anche quando hanno perso la Casa Bianca. L'ultima proiezione ad inizio ottobre davain leggero vantaggio, 49% contro 46% di

