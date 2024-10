Terzotemponapoli.com - Napoli-Lecce – Le probabili formazioni in campo

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Nella giornata di sabato 26 ottobre 2024, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona dila sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A. Il match tramette a confronto due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti. I campani arrivano dalla vittoria contro l’Empoli, mentre i pugliesi sono reduci dalla sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina.: Conte dovrà fare ancora a meno di Lobotka, di conseguenza, spazio per Gilmour in cabina di regia con Anguissa e McTominay a completare il reparto. Confermati Kvaratskhelia e Politano ai lati di Lukaku, con Neres ancora in panchina. Ballottaggio Spinazzola/Olivera con il primo in vantaggio, mentre Caprile è favorito su Meret che non è ancora al meglio.