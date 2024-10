Napoli-Lecce, i convocati della squadra pugliese: Gotti deve rinunciare a sette calciatori (Di venerdì 25 ottobre 2024) In questi minuti il Lecce ha diramato la lista dei convocati di Luca Gotti in vista del match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Il Lecce si prepara per la sfida di domenica contro il Napoli di Antonio Conte. La squadra pugliese ha bisogno di invertire il trend dopo essere andata incontro a quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Luca Gotti sa benissimo di essere in un momento cruciale per la stagione, e contro gli azzurri potrebbe essere l’occasione giusta (non la più semplice) per provare a dare una svolta. Al tempo stesso, però, l’allenatore deve fare i conti con tutta una serie di assenze che inevitabilmente stanno condizionando il percorso dei pugliesi. Anche contro il Napoli, infatti, il Lecce dovrà fare a meno di ben sette calciatori che non potranno prendere parte alla sfida del Maradona. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, i convocati della squadra pugliese: Gotti deve rinunciare a sette calciatori Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In questi minuti ilha diramato la lista deidi Lucain vista del match dello Stadio Diego Armando Maradona contro ildi Antonio Conte. Ilsi prepara per la sfida di domenica contro ildi Antonio Conte. Laha bisogno di invertire il trend dopo essere andata incontro a quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Lucasa benissimo di essere in un momento cruciale per la stagione, e contro gli azzurri potrebbe essere l’occasione giusta (non la più semplice) per provare a dare una svolta. Al tempo stesso, però, l’allenatorefare i conti con tutta una serie di assenze che inevitabilmente stanno condizionando il percorso dei pugliesi. Anche contro il, infatti, ildovrà fare a meno di benche non potranno prendere parte alla sfida del Maradona.

