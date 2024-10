Manchester United ten Hag | Conto nel rientro di Bruno Fernandes

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tecnico del, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Premier League contro il West Ham: “Dobbiamo essere pronti, il riposo è stato poco, ma spero di avere a disposizionee anche Jonny Evans“. Poi sugli infortuni: “Ci hanno frenato parecchio, basta guardare la posizione in classifica. Quando non hai giocatori disponibili, non puoi schierare la squadra migliore, ed è questo che ci frena in questo momento. Abbiamo bisogno di più giocatori disponibili spesso e poi dobbiamo lavorare tutti insieme su questo punto“. Infine su Ugarte, che ha disputato una buona prova contro il Fenerbahce in Europa League: “Deve imparare la sua posizione nel nostro modello di gioco. Penso che in coppa sia stato un passo avanti, quindi sono davvero soddisfatto della sua prestazione, e da qui in poi deve costruire su di essa“.