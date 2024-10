LIVE Berrettini-Khachanov, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: Musetti fa l’impresa, ora tocca al romano! (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Musetti-ZVEREV OGGI (2° MATCH DALLE 14.00) 19:20 C’è quindi già un italiano nelle semifinali dell’ATP di Vienna, vorrà raggiungere il compagno di Nazionale anche il romano, che ha di fronte un ostacolo duro. I precedenti sono a senso unico (4-0), ma abbastanza datati. 19:15 Musetti fa l’impresa! Batte Zverev 6-4 al terzo e lascia strada libera a Matteo Berrettini! 18:34 Udite udite, Musetti-Zverev 2-6, 7-6(5), 1-0! Terzo set in corso sul Centrale, si allunga l’attesa per il romano!! 17:17 Alexander Zverev vince il 1° set 6-2 contro Lorenzo Musetti. Poi tocca a Berrettini! 16:22 Draper prevale su Machac e sfiderà Musetti o Zverev, in campo tra poco sul Centrale. Poi Berrettini! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov. Oasport.it - LIVE Berrettini-Khachanov, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: Musetti fa l’impresa, ora tocca al romano! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ZVEREV OGGI (2° MATCH DALLE 14.00) 19:20 C’è quindi già un italiano nelle semifinali dell’ATP di, vorrà raggiungere il compagno di Nazionale anche il, che ha di fronte un ostacolo duro. I precedenti sono a senso unico (4-0), ma abbastanza datati. 19:15fa! Batte Zverev 6-4 al terzo e lascia strada libera a Matteo! 18:34 Udite udite,-Zverev 2-6, 7-6(5), 1-0! Terzo set in corso sul Centrale, si allunga l’attesa per il!! 17:17 Alexander Zverev vince il 1° set 6-2 contro Lorenzo. Poi! 16:22 Draper prevale su Machac e sfiderào Zverev, in campo tra poco sul Centrale. Poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale tra Matteoe Karen

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : qualifiche e Sprint Race - Bagnaia deve cambiare marcia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Girelli sblocca una partita dai ritmi lenti. Le ospiti in difficoltà - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA-MALTA 1-0. Decide la girata di testa di Girelli. Ritmi bassi fin qui. La nazionale ospite non riesce ad uscire dalla propria metà campo e le azzurre, in pieno controllo della sfera, non riescono ad ... (Oasport.it)

LIVE – Musetti-Zverev 2-6 7-6 5-4 - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha ... (Sportface.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Girelli sblocca una partita dai ritmi lenti. Malta in difficoltà - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? A terra anche Willis. 39? Grandissimo break di Greggi che recupera palla sotto porta, va alla conclusione ma trova le mani di Ebejer!!! 37? Bella azione sulla sinistra di Soffia che salta il difensore, ... (Oasport.it)