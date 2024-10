Liberoquotidiano.it - Lavoro, Caridi (Ministero): "E' il momento di ragionare su riforma politiche attive"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo che sia ildisu unacomplessiva delledel. Il dl 48 è stato un inizio ma non è sufficiente". Lo ha detto Vincenzo, capo dipartimento delledeldel, intervenendo alla seconda giornata della Convention dei consulenti delin corso a Bologna.ha sottolineato che "mai come ora abbiamo un confronto serrato con le Regioni, abbiamo la possibilità comedell'analisi dei dati per migliorare le, Inapp e SviluppoItalia sono i nostri 'bracci'".